高雄寵物用品展 耶誕辣模牽百萬名犬好搶眼

穿著火辣耶誕裝的女郎，牽著身價破百萬元新品種、渾身是肌肉的名犬「異種惡霸犬」現身，讓民眾大呼驚奇。（記者張忠義攝）

2017-11-24 16:53

〔記者張忠義／高雄報導〕全台最大「高雄寵物用品展」今天起一連3天在高雄展覽館登場，近500攤搶攻毛孩子爸媽口袋，現場請來穿著火辣耶誕裝女郎大秀身材，手牽身價破百萬元新品種、渾身是肌肉的名犬「異種惡霸犬」現身，讓民眾大呼驚奇。

據估算，目前國內養狗及養貓數平均數為5比1，愛貓族則有逐年增多趨勢，這些族群對於寵物所需商品相當重視，從吃的、穿的、清潔用品、娛樂用具等，花錢不手軟，因此帶動國內產業發展，像是馬爾濟斯、貴賓、吉娃娃等小型犬，每月花費大概在3千到5千元，若是拉不拉多、黃金獵犬等大型犬則每月花費大概在1萬到2萬元左右。

主辦單位也為狗、貓等寵物量身打造6大限定活動，與大中華貓迷會聯手舉辦選美大賽，號召近百隻名貓參賽，全場總身價破2千萬，更搶先全台首度曝光全新品種拉波貓、東尼奇貓。

耶誕節即將來臨，寵物展提早過佳節，請來身穿耶誕裝辣模牽起百萬名犬「異種惡霸犬」，該犬種體型壯碩，全身是肌肉，表情兇狠，但個性相當溫馴，民眾頭一次看見拿起手機猛拍，也有業者推出毛孩驚喜耶誕禮盒。