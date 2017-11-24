雲林林內國小慶百歲生日 學生聖火遶鄉祈福

林內國小慶祝百歲生日，16名學生組成的聖火隊遶境學區祈福。（記者詹士弘攝）

2017-11-24 16:32

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內國小慶祝百歲生日，將舉行系列慶祝活動，今天由16名學生組成的聖火隊遶境學區祈福，邀請校友回母校同慶，全程8.7公里，下週一則邀請從林內國小分枝出的林中、九芎、成功、民生、重興等國小一同回母校。

「十年樹木，百年樹人。」鄉長張維崢表示，百年不僅是一個成長的里程碑，更是一段歷史的記錄，同學有興可以作歷史的見證人；林內國小從創校至今，培育眾多優秀人才，投入社會，其中不乏孕育許多出類拔萃的傑出校友，未來將繼續努力深耕，為社會做出積極的貢獻。

校長許坤真表示，林內國小100週年校慶系列活動，除了今天由學童用雙腳為家鄉祈福的「聖火遶境環香祈福」遶境外，還有27日百年藝廊的「百年薪傳林內情，六校齊心同慶」的揭牌，邀請鄉內林中、九芎、成功、民生、重興等國小一同回母校，為「百年藝廊─老照片展覽展覽活動」揭牌，這場踏雪鴻泥老照片的展覽，記錄著從創校至今，隨著時代腳步的蛻變成長。

校慶系列活動還包括28日「鑼鼓喧天慶百年踩街活動」的踩街嘉年華，29日「星光禮讚露天歡樂晚會」的星光晚會，30日「風起雲湧哇熊棒競賽活動」，12月1日「健康促進迎百年~社區健行路跑」，12月2日「百周年校慶園遊會暨社區聯合運動大會」。

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