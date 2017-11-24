台中大安區農會感恩酒會 吃金牌燒酒配冠軍香腸！

大安區農會新堆出的薑黃白蘭地香腸，吃起來有薑黃的氣味及酒香。（記者歐素美攝）

2017-11-24 16:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中大安區農會今天舉辦感恩酒會，感謝農民、員工及家政媽媽等付出及用心，以慶祝大安區農會酒莊獲農委會2017農村酒莊暨酒品評鑑比賽，連續10年榮獲優級酒莊的殊榮，農會生產的「九降風白蘭地」更在酒品評鑑比賽中更拿下金牌獎、「薯燒酎38度」也榮獲銅牌獎肯定。

大安區長周琇茹說，大安區農會引進國外先進的設備製酒，用心將農友種植的作物製成酒來行銷，非常照顧農民；大安區農會總幹事蔡建宗則將大安區農會生產的酒品榮獲農委會金牌獎等肯定，歸功於供銷部主任田明堂及釀酒師陳秋錫的用心付出。

蔡建宗說，大安區農會生產的香腸連續3年榮獲台灣百大精品肯定，前所未有；現在生產的「九降風白蘭地」又榮獲金牌獎，堪稱最佳的「酒肉朋友」，邀請大家一起來大安「喝金牌燒酒配冠軍香腸」！

陳秋錫說，「九降風白蘭地」採用金香葡萄釀製，堅持在18℃低溫發酵，並用銅製蒸餾器做二次蒸餾，得到70度的原酒，再將原酒放入橡木桶熟陳，經過半年至3年的時間釀製而成的；薯燒酎38度則採用黃金番薯釀製，味道界於花香與果香中間，淺嚐後有一股番薯的栗香，有別於其它蒸餾酒。

大安區農會今天並發表新口味「薑黃白蘭地」香腸，邀請與會來賓一起品嚐，喝燒酒配香腸。參加民眾說，大安區農會釀製的金牌「九降風白蘭地」，品質好、有夠香，配上香腸，一口燒酒、一口香腸，非常美味。

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