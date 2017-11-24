台南失智症互助家園啟用 內設博物館是亮點

失智症互助家園裡面設有輕食的烹調設備，家屬一起包水餃餐敘。（記者蔡文居攝）

2017-11-24 16:26

〔記者蔡文居／台南報導〕歷經了2年的努力，台南市首家「失智症互助家園」今天在台南市東區無障礙之家C棟正式啟用，目前已有12戶家庭接受服務，內部空間並設有「失智症博物館」，為互助家園一大亮點。

台南市代理市長李孟諺、社會局副局長顏靚殷及台南市熱蘭遮失智症協會理事長白明奇等人，今天出席見證並共同揭牌。啟用後的「失智症互助家園」將提供失智症家庭照顧者輔導協談、轉介福利等多元化的服務，也會辦理相關活動與教育課程。

白明奇表示，失智症互助家園歷經了2年的時間才成立，除了感謝眾人的協助，也很開心完成一件對市民有所幫助的事情；失智症互助家園除了給予失智症家庭完善的協助外，期許該家園能扮演教育的角色，讓更多民眾了解失智症的成因及預防之道。

社會局表示，「失智症互助家園」是台南市第一個失智患者的互助家園，自9月27日開始試營運，已有12戶家庭接受服務。而此空間的另一亮點就是「失智症博物館」，大眾能透過館內的圖卡等設施認識失智症的症狀、病理基礎、治療及預防方法，同時民眾也能藉由課程及活動設計，充分且正確地瞭解失智照顧的技巧，降低失智症患者對家庭所造成的衝擊及壓力，歡迎有需求的民眾多加使用。可洽詢社團法人台南市熱蘭遮失智症協會，聯絡電話：06-2083001，傅玟瑜社工師。