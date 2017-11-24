中市府開設免費電腦課 阿公阿嬤秀成果

2017-11-24 16:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府研考會在全市各區開設免費電腦課程，並針對銀髮族提供智慧型手機操作與應用教學，讓阿公、阿嬤也會玩臉書、使用APP。今年共開設96班，參訓總人數超過1800人次，今天舉行成果發表活動，阿嬤說，上完課後，生活更方便、更快樂。

參加免費電腦課程的學員以闖關遊戲展現學習成果，阿公、阿嬤拿出手機擺出可愛模樣，並自拍打卡上傳臉書，還示範用APP查詢公車路線、到站時間等，現場氣氛熱鬧。

72歲楊阿嬤表示，她是第二次參加市府免費電腦課程，之前學文書處理，這次學智慧型手機操作，上臉書就可以和孫子互動，出門前先使用Google Map查路線，醫院掛號、出遊買車票與訂飯店也都上網完成，真的很方便，「現在都機不離手」。

梁媽媽也說，她和社區發展協會成員一起上課，平常大家都在使用智慧型手機，上完課後，更深入了解功能，大家經常用Line聯繫，感情更好。

副市長張光瑤也到場了解這項計畫成果，他指出，網路時代資訊傳遞快速，大家都要學會運用手機等行動載具，才跟得上時代，市府開設市民免費電腦課程，獲得民眾熱烈迴響，今年共開設96班，參訓總人數超過1800人次，未來會持續舉辦，讓更多市民受惠。

資訊中心主任黃惠敏表示，免費電腦課程授課對象以中高齡及弱勢族群為主，因為他們平常沒有機會學習電腦，課程以實用性為主，包括文書處理班、求職班，並針對銀髮族開設智慧型手機操作與應用教學，甚至還有「行動教室」進入偏鄉教學。