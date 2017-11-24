小爪水獺3胞胎寶寶「萌翻天」 眼睛悄睜開看世界

三隻幼仔頭好壯壯，上週已悄悄睜開眼睛看世界。（台北市立動物園提供）

2017-11-24 16:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園於2014年時引進2隻小爪水獺，其中的雄性個體「Hugo」，和原本生活在溫帶動物區的雌性個體「Nina」，雙方一見鍾情，配對成功。這對愛侶果然不負眾望，繼2015年順利生產了五胞胎（3公2母）與2016年的雙胞胎（1公1母）之後，上個月（10月7日）再度平安誕下1公2母的三胞胎，母仔均安。

動物園指出，剛滿月的3隻幼仔頭好壯壯，上週悄悄睜開眼睛看世界，現階段的營養來源完全依賴媽媽哺乳。保育員近期觀察到寶寶們的牙齦上，冒出尖尖的牙齒，預估再過一周，就可以開始練習品嚐小隻的朱文錦等固體食物了。

小爪水獺約1歲半達到性成熟，奉行一夫一妻制，在野外通常是由小家庭組成一個群體，具有強烈的領域性。動物園表示，「Hugo」的父性很強，當孩子尚在幼齡階段時，總是將牠們緊緊的抱在懷中呵護。

不過，最近保育員就發現「Hugo」化身虎爸的角色，開始嚴厲的驅趕滿2歲的雄性個體「喬巴」，不容許牠繼續待在家族中，因此保育員安排同年齡的「艾斯」和「喬巴」作伴，讓兄弟倆一起搬到單身宿舍，展開獨立生活。

動物園提到，2歲的雌性個體「妮可」，上週末突然發生「腸套疊」的症狀，雖然緊急送醫並開刀治療，最後仍不幸病故，眼下最重要的任務，便是打起精神，協助「Nina」與「Hugo」一起照顧好三隻新生的小寶寶，希望遊客繼續給予關懷。

新成員的加入，也為小爪水獺一家注入滿滿的熱情與活力！（台北市立動物園提供）

小爪水獺寶寶們已經冒出尖尖的牙齒，預估再過一個星期就可以開始練習品嚐固體食物。（台北市立動物園提供）