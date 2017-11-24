食在地、享安心 鹽水農村社區小舖開張強強滾

2017-11-24 16:03

〔記者楊金城／台南報導〕食在地、享安心，鹽水區農會農村社區小舖今天開張營業，提供在地農民與消費者直接對話的供需平台，展售的生鮮蔬果都有吉園圃和農產品生產追溯系統（QR-Code）認證，營業首日生意強強滾。

農會理事長佘煥琛、常務監事黃瑞堂、總幹事葉文男客串當起小舖店員，親切服務上門購買蔬果、農產加工品的民眾，捋袖為農村社區小舖做銷售。農會也辦起意麵品嘗會，免費讓民眾試吃，場面熱烈。

葉文男說，鑒於近年來大眾對食品安全的重視，農產品農藥殘留因素造成消費者不安，農會為此配合農委會政策，申請「輔導農村社區農產品銷售據點發展計畫」，在農會的農民購物中心設置農村社區小舖，提供在地農產品展示銷售，以穩定價格和小農收入，以在地農作物搭配農產加工品，並活化了農會的超市。

鹽水農會在溪北地區農會系統第一個設置農村社區小舖，提供當季農友與消費者一個直接供需平台，地產地銷，增加小農銷售通路，除新鮮直送也省去中間商的費用。

佘煥琛說，農會也藉此輔導農友種植安全健康的農產品，提高消費者對在地農特產品的信心，創造農民、消費者、農會三贏。

農會輔導新農人及青農種植的小番茄、洋香瓜、蘆筍、小黃瓜、秋葵、木瓜、火龍果、水果玉米，在首日營業賣得嚇嚇叫，許多民眾慕名前來搶購。

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