朝野立委偕計程車業者開轟 嗆UBER「三不」

2017-11-24 15:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕朝野立委今偕同各縣市計程車公會代表，痛批叫車業者「優步」以合法掩護非法，並提出「反對UBR繳清欠稅罰款前繼續營業」、「反對UBER以租賃車違法經營計程車業務」以及「反對UBER推動白牌車合法營業」三不訴求。業者怒批交通部若繼續放任UBER，將發動更大規模抗爭，並揚言在前述3點未達成前，絕不與UBER合作。

國民黨立委陳雪生、民進黨立委林岱樺以及無黨籍立委趙正宇，今與各縣市計程車公會代表以及多名運輸業者代表，召開「反UBER以合法掩護非法 逃稅欠款卻繼續經營」記者會，並提出連署，要求政府正視UBER問題，若繼續放任，將發動全國性大規模抗爭。

計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義表示，在上述問題解決前，合法業者絕不與UBER合作。他表示，先前交通部長賀陳旦於詢答時，竟說出「白牌車很難查」，「讓公務員很難處理」，希望交通部能對此表示態度。

陳雪生說，這問題不只是計程車業者的問題，若有民眾被詐騙，也會求助無門，交通委員會的立委們，對此會堅持到底。他解釋，交通部有在處理罰款與欠稅的事，但UBER總公司在美國，行政部門也是鞭長莫及。

林岱樺說，UBER假共享經濟之名，在各國行運輸業務之實，若政府認定UBER在國內非法營業，就應祭出公權力，但目前政府作法是在放水，讓計程車業者、司機情何以堪？她重申，不反共享經濟，只要取得合法執照，都會支持。

趙正宇則表示，若UBER沒有做到納保、納稅、納管，就不是合法經營，他們絕對支持合法的運輸業者。