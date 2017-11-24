大安媽祖園區主建築將完工 議員爭取設沙雕美術館

大安媽祖文化園區主建築已近完工階段。（記者歐素美攝）

2017-11-24 16:11

〔記者歐素美／台中報導〕大安媽祖園區主建築即將完工，吳敏濟議員爭取在主建築內設置大安沙雕美術館，以結合藝術與宗教文化成為雙主題園區，24日邀集建設局、交通旅遊局及沙雕大師陳坤田等現勘，以爭取時效，明年即可開館營運，奠定大安觀光及台灣沙雕藝術發展的里程碑；觀旅局副局長陳育正表示，樂觀其成，未來將納入OT案評估。

大安媽祖文化園區一期工程斥資5億8千多萬元，即將在12月6日完工，為一棟3層樓建築。吳敏濟表示，主建築2樓佔地2467平方公尺，為一環狀空間，可以規劃20個以上的沙雕主題，主題與主題之間彼此串連，因2樓與1樓進出通道不同，非常適合沙雕美術館的設置，比日本鳥取沙之美術館更理想。

吳敏濟表示，沙雕美術館設在媽祖文化園區，除籌設時間可由5年縮短至1年，節省2至3億元另建新館經費，初期預估每年可帶來50萬人次以上遊客，以最少的投入，創造龐大的經濟產值與全新的藝術生活，而且沙雕作品從海灘移到室內，讓行動不便的民眾也有機會親近沙雕藝術。

曾任大安、福隆、南投、高雄、花蓮等沙雕展藝術總監的陳坤田表示，大安海沙細緻含泥量又高，不易崩塌，製作難度降低，大安沙雕美術館成立後，台灣的沙雕就有了根，大學藝術系學生有了專業學習的場所，一般民眾也有玩沙雕的地方。沙雕師不必時時刻刻與天氣對抗，可以盡情發揮沙雕的細膩度及藝術性，沙雕館並可隨節慶、季節改變主題，讓遊客不斷回流。

交通旅遊局副局長陳育正表示，大安區因風沙大，過去被視為缺點，現在藉由舉辦風箏衝浪、發展沙雕藝術，將弱勢翻轉成為強項，創造經濟產值與沙雕藝術生活體驗，在大安媽祖文化園區設置沙雕美術館，市府樂觀其成，未來將納入OT案評估。