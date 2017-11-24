基隆火車站北站停車場廠商解約 港務公司供地救急

西2碼頭倉庫前的機車停車場營運廠商，不堪虧損提前中止合約，今天起至12月10日暫停開放。（記者林欣漢攝）

2017-11-24 15:44

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆火車站北站廣場、基隆港務分公司位於西2碼頭倉庫前的機車停車場營運廠商，不堪虧損提前中止合約，今天起至12月10日暫停開放，讓接手的新廠商重新繪線、建置設備，通勤族不滿有半個月無處可停車，怨聲載道，包括議長宋瑋莉等多名議員，今天到場關切，港務公司允諾12月10日前開放西3碼頭倉庫對面閒置空地讓民眾免費停放機車，以解燃眉之急。

前年啟用的基隆火車站新站未闢設地下停車場，周邊停車空間嚴重不足，基隆市政府和台鐵、基隆港務分公司等單位協調，在火車站北站廣場、港務公司西2倉庫前闢設停車場，開放民眾停車，但廠商經營情況不佳提前解約，租約到23日止，一下子少了200個機車格，通勤族無處可停車，怨聲連連。

基隆港務分公司主任秘書林素如表示，已經找到新廠商，未來將開放可停放40輛汽車、200輛機車，但原場地要重新畫線，建置可刷悠遊卡的機器等設備，12月10日起開始營業。

議長宋瑋莉今天與多名市議員前往現場關切，協調基隆港務分公司於12月10日前，提供西3碼頭倉庫對面閒置空地，開放供機車族臨時停車，以解燃眉之急。