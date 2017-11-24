臺中市勞動知識王PK大賽 弘文中學余杰聖、王怡茹奪冠

2017-11-24 15:29

〔記者歐素美／台中報導〕弘文中學高中部2年級學生余杰聖及王怡茹組隊參加台中市勞工局舉辦的106年挑戰勞動知識王競賽，從眾多參賽隊伍中脫穎而出拿下冠軍，獲勞工局長黃荷婷頒發10000元獎學金，兩人異口同聲表示，將把獎金存起來，投資自己未來的夢想，而兩人的目標都是希望大學能就讀法律系。

弘文中學校長張輝政表示，該校長期推動法治教育，並配合新課綱推自主學習，將議題融入課程當中，建立學生的生活教育，並進而在生活中落實法治教育；公民與社會科教師蕭至涵更常利用上課時討論時事，導入法規，以增加學生的法學素養。例如近日熱門的「一例一休」，師生一起探究勞動法規，不會或不清楚的就提出來討論。

其中，王怡茹因志在就讀法律系，在學校還是「國際經濟法律研究社」社長；余杰聖則喜歡法律的工作，也以就讀法律系為目標，蕭至涵安排兩人一組參賽。兩人異口同聲表示，因為法律的條文唸起來比較順、複習快，希望將來從事相關工作，兩人一起準備比賽的方式，就是將自己比較不會的題目提出來，透過討論而找到解答。

余杰聖說，因比賽採搶答方式，一開始很緊張，搶答較慢，後面則漸入佳境，沒想到會進入決賽六強，但進入後就覺得一定要拿到前三名，不料竟一舉奪冠，十分開心，成績公布時就馬上打電話告訴爸媽好消息；王怡茹也打電話和同學分享。

張輝政表示，歐美國家對勞動教育及法令非常重視，勞動知識攸關每個勞工的權益，將持續推動勞動教育及勞動權益知識，透過課程融入教學的規劃及法律專題講座辦理，讓學生了解勞動相關法令及資源，讓勞動知識自然地在校園及生活中散布，讓學生知道勞動知識不是艱澀生硬的，是很生活化的。