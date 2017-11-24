黑色購物節擠爆 新北消保官坐鎮

2017-11-24 14:36

〔記者何玉華／新北報導〕好市多首度在國內舉辦「黑色星期五」購物節，造成搶購，新北市政府消保官今天也到中和賣場實際訪查，發現進場排隊人潮雖多，但動線規劃良好，民眾也耐心排隊等候進場；法制局長黃怡騰表示，為免搶購限量低價商品造成人潮失控，指派消保官到現場，監督業者人潮管控及購物秩序的情形，消費者如遇有消費問題，可撥打1950消費者諮詢專線。

法制局有鑑於10年前曾發生民眾搶購英國限量環保袋，造成推擠受傷的意外，要求消保官事前先了解業者的因應措施，今天早上並前往中和店訪查。

消保官王治宇表示，為確保消費者購物安全無虞，活動前夕已請業者說明大量人潮的因應方案。業者表示，會藉由檢驗會員證的程序，控管進場速度，讓進場人數不超過法定容留人數，並將特價商品分散各處，加派人員維持場內及手扶梯秩序，避免人潮過於集中而造成推擠受傷。

王治宇上午在中和店時，發現進場排隊人潮雖多，但動線規劃良好，民眾也耐心排隊等候進場。場內購物人潮擁擠，但未超過法定容留人數，民眾結帳也有耐心，尚無推擠或衝突之情形。

現場業者表示，進場人數大約與過年採購人潮相當，因之前多次分店開幕都有大量人潮排隊搶購，已累積豐富經驗，能有效掌控賣場秩序。