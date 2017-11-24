玩創意、募發票 弘光科大合唱賽逗趣又熱鬧

2017-11-24 14:46

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學第7年舉辦系際盃創意合唱比賽，今年適逢該校50週年校慶，學生結合公益，募集發票全數捐出，比賽以童話故事為主題，演出前先唱校歌，學生把校歌改編得活潑動感，20個參賽系各選定主題，以歌舞劇的方式演出，甚至找男生穿上20公分的高跟鞋，扮演童話美女，活動逗趣又熱鬧。

活動總召彭明興表示，今年選定經典童話故事與卡通電視電影做為創意合唱比賽主題，包括美女與野獸、花木蘭、白雪公主、小美人魚、醜小鴨等20個故事，由同學發揮創意，在演出的7分鐘時間內，結合音樂、戲劇呈現。

彭明興說，今年適逢學校50週年校慶，為呼應學校「以人為本、關懷生命」的辦學理念，也與弘毓社會福利基金會合作，從10月初開始募集發票，幫助社福團體，表演現場也設置募集發票的愛心箱，讓大家累積小力量，發揮大愛心，「共募集約1.5萬張發票全數捐出去，很有意義。」

合唱比賽評審則找來曾經參與大型舞台劇演出與《我要當歌手》節目錄影、踢館選手的姚盈竹，以及LifeRadio生活網路電台節目企劃與主持、五大國際唱片行銷專員涂耿綸，和獲得台灣區合唱團第一名、美國夢工廠表演者的林家巧。

參賽學生創意十足，妝品系演出「美女與野獸」，學生製作大型口紅當道具，大一男學生劉玄堂穿上20公分高的高跟鞋扮演女主角，他說，平常練習穿高跟鞋時都靠著牆，深怕摔倒，「把自己當成模特兒，穿上高跟鞋要很有自信，才顯得很專業。」

文創系演出迪士尼動畫「動物方程式」，融入婚姻平權元素，製作出大型彩虹旗；物治系演出「阿拉丁」，以男男戀搭配蔡依林「不一樣又怎樣」歌曲，訴求多元成家、兩性平等，內容顛覆原有故事。

弘光科大學務長范煥榮表示，創意合唱比賽是學生每年的重要活動，大一新生可藉由唱校歌更加了解學校，今年因50週年校慶，學生更募集發票做公益，也唱出愛心，環安系更用1440個寶特瓶做出50字樣的LED燈，比賽熱鬧中富含教育意義。