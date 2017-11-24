屏東首個友善環境耕作推廣團 春日歸崇信守祖先農法

春日歸崇社區是屏東首個友善環境耕作推廣團體。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-24 14:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣春日鄉歸崇社區發展協會，長年遵循祖先友善環境耕作的農法，近期成為屏東第一個通過農委會審查通過的友善環境耕作推廣團體，農糧署南區分署今特別前往鼓勵，盼當地農民將「愛友善、救地球」耕作理念推廣到全縣。

「大自然告訴謙卑的人祂的祕密，跟著良心走你會發現祂的餽贈。」歸崇社區發展協會理事長林貴生說，大漢山下的長輩們，一直堅持著友善耕作自然農法，堅持「謝絕農藥、友善農業、健康栽培」3大理念，沒有轉型上的困擾，因為從祖先那一代就教導他們這樣做。

歸崇社區除了遵循自然農法，採用共工模式增進彼此情誼交流也解決農業缺工棘手問題，再引用大漢山天然伏流水域用水，讓友善耕作農作物含豐富天然礦物質，食材能充分的獲取所需養分，協會輔導耕作面積約24公頃，生產的友善農作物有小米、山蘇、龍葵、小芋頭、刺蔥、紅藜、樹豆、月桃、咖啡等原鄉特色作物。

農糧署南區分署長姚志旺說，春日鄉雖是山地鄉，但多數土地為農牧用地，而且有山區屏障，少有農藥污染，加上適宜的氣候條件，相當適合推廣有機農業，農糧署以「有機及友善耕作環境補貼」政策的推廣，透過補助溫、網室設施、農機具、有機認證費用及廣找通路，補貼每年每公頃3萬元環境生態獎勵等誘因，在天時與地利的條件下加入人和努力，打造春日鄉有機、友善農業環境。

姚志旺指出，歸崇社區持續推動友善耕作至全鄉，未來期許鄉民一起打造有機友善農地，搭配浸水營古道、老七佳石板屋等景點，吸引遊客在天然的農場泡茶、享受農業親近自然，進一步將友善蔬果帶回與親友分享，讓有機種植理念進一步推廣至全國。