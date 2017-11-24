頂級樂手帶領高市5千學童 進音樂廳欣賞專業演出

「跟我來‧找樂去」學童廳堂音樂會，開啟孩子音樂的第一哩路。（記者黃佳琳攝）

2017-11-24 13:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局結合高市愛樂文化藝術基金會，找來高市國和高市交頂級樂手，帶領高市64所、約5千位國小學童進入音樂廳欣賞職業樂團專業演出、接近曼妙音樂，希望能藉此開啟孩子們音樂的第一哩路。

高市文化局表示，「跟我來‧找樂去」學童廳堂音樂會，免費開放給高雄各國小主動報名參加，讓偏遠的學校學子都有機會進入音樂廳，發現古典絲竹弦樂與古典音樂的樂趣；今年共有64所學校，約5000名學童參加，比去年成長了33所學校，增加超過5成學生數，可見此音樂會已成為各國小每年戶外教學重點，可提供師生實際藝文體驗。

首先登場的高市國以「咱的故鄉雄讚的歌‧鄉土民謠之旅」為主題，透過耳熟能詳的鄉土在地元素，在指揮郭哲誠帶領下演繹出《桃花過渡》、《半島風情》（牛犁歌、思想起）、《戲歌仔》、《台灣民謠組曲》（白牡丹、淡水暮色、丟丟銅）等曲目，最後再用學童為之興奮的改編日本動畫《妖怪手錶》，讓孩子在聆聽國樂時也可以很歡樂。

下月5日至8日登場的高市交，則在楊智欽指揮帶領下，帶來的「動畫．交響‧夢聖誕」主題，以家喻戶曉的《哆啦A夢進行曲》領航學童穿越二次元世界，感受音樂的熱情鼓舞、《龍貓》和《馴龍高手》打擊樂展現豐富的節奏活力與冒險、《柴可夫斯基：胡桃鉗選曲》和《冰雪奇緣》感受即將到來的耶誕節，帶給學童更多的交響樂印象。