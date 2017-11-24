陳昇綠島演唱會延期 議員爆因誤發海禁、消防局否認

10月14日一早，大批陳昇歌迷在富岡漁港搭船，要到綠島聽陳昇開唱。但當天開出4班後，即因消防局發布海岸管制而臨時停航。（記者黃明堂攝）

2017-11-24 12:47

［記者黃明堂／台東報導］歌手陳昇10月14日晚間在綠島舉辦演唱會，13班往綠島輪船幾乎班班訂位客滿，但開出4班就停航了，陳昇演唱會也喊卡。原來，當天豪雨，台東消防局上午錯發「海岸線管制」，2小時後雖然取消，但船都不開，陳昇演唱會也宣布延期了。

綠島籍台東縣議員謝賢裕今天質詢時揭露此事。他說，他利用觀光淡季促成舉辦陳昇演唱會，就是要帶動綠島觀光潮，以每艘船載3百人計算，至少能為島上帶進3千多位觀光客。當天一早，船長根據海象研判風浪並未構成危險，因此清晨決定全天正常開航，陳昇臉書也於一早宣布演唱會照辦。

他說，結果因消防局誤發海禁，早上開出4班船就停開了，中午雖然取消海禁，但訂位都取消了，客人沒了，船公司當然也不開船了。

10月14日受卡努颱風及東北季風共伴效應影響，台東下起大雨，連知本溫泉的飯店都被土石流衝入，全縣多處淹水。台東縣政府緊急宣布中午後停班停課，消防局上午10點多宣布中午12點起災害應變中心二級開設，同時依緊急依災害防救法發布山區、河川管制區，具爭議的是還公告縣內各港口（泊、區）列入管制區。

消防局長管建興說，當天豪雨，但根據氣象預報，海上會有長浪發生，擔心影響民眾在海岸的安全，所以才發布海岸管制，富岡港區的海巡單位也據此管制船隻進出，但後來船公司反映當天海上風浪很好，所以在中午時取消海岸線管制。

管建興說，從發布海管到取消之間，僅有2個小時，但解禁後船隻繼續停駛的另一種原因是港內有漂流木阻礙航道。

管建興說，經過此事，消防局已決定未來災害發生時，船隻是否可以開航，都由台灣港務局花蓮港分公司來統一決定，就好像飛機是否起降，都由航空站依專業判斷一樣。

陳昇當天演唱會取消後延到11月18日晚間舉辦，順利唱完，但隔天又受東北季風影響，船班全部取消，歌迷被迫「關島」一天。

10月14日一早，第一班客輪從富岡漁港出發，載著大批陳昇歌迷要到綠島聽陳昇開唱。（記者黃明堂攝）