台中國際旅展登場 民眾搶便宜

2017-11-24 12:06

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市年底前最後一檔旅展「秋季台中國際旅展」，今天起一連4天在台中世貿中心舉行，業者全力衝業績，民眾也趁機搶便宜，將會場擠得水洩不通。

秋季台中國際旅展共有238家業者參展，國外旅遊行程推出超低價，包括澳門自由行3天1999元起、香港自由行2999元起、華航直飛倫敦來回機票2萬1000元起。

看好國人愛吃美食，年底又是尾牙及年終聚餐的時候，多達40家飯店、餐廳推出餐券，台中金典酒店栢麗廳餐券買10送10；台中亞緻大飯店下午茶券旅展價約75折，買10再送4；全國大飯店超值餐券最低68折，買2套再贈餐飲優惠85折券。

天氣變冷，溫泉業者把握機會促銷，礁溪、苗栗泰安、台中谷關、台東知本等知名溫泉區業者在旅展都推出泡湯券、住宿券優惠。

另外，農委會水土保持局南投分局今年精選彰投雲嘉地區22個特色農村，設計10條農村深度旅遊路線，也旅展介紹給民眾，邀請民眾到農村來趟生態、產業及美食之旅。

民眾陳先生每次旅展都會去買餐券，他說，平常喜歡找家人、親友聚餐，餐券的旅展價格至少便宜20％，這時候買最划算。徐小姐則打算明年上半年出國旅行，她表示，旅展不但價格優惠，還可以殺價，而且能一次比較多家旅行社行程規劃與價格，較節省時間。