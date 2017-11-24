黑色購物節台南人龍像「貪食蛇」 癱瘓周遭交通

2017-11-24 12:03

〔記者王捷／台南報導〕台南好市多推出黑色購物節，消費者為搶便宜，昨晚10點多就有民眾來排隊，到了早上排隊人龍已像「貪食蛇」繞了大半圈，有基層警員抱怨，交通問題全推給警方，早上時段所有線上警力，全集中到好市多指揮交通，連分局長也下場，企業賺得荷包滿滿，卻沒有顧及社會責任；不過警方回應，好市多有申請5位義交，但是剛好遇到自強活動，因此無法執行勤務；目前好市多並沒有回應。

為了黑色購物節，警方多次與業者協調交通問題，僅得到會提早半小時開門的回應，沒有想到今日凌晨4時許，排隊人潮開始出現，由於業者沒有設計臨時廁所，很多排隊的消費者向隔壁的市警五分局借廁所，到了早上9點，排隊人潮已經繞了好市多半圈，有消費者還笑稱，排隊人龍像貪食蛇。

民眾搶便宜，人潮卻帶來許多交通問題，由於業者並未廣播、舉牌告知停車場已滿，造成消費者開車排隊等候，卻阻塞上班車潮，警方只好開著巡邏車，幫業者廣播停車場已滿，同時消費者為了載送商品方便，在紅線區臨停，警方必須不停鳴笛驅趕。

另外，從好市多購物出來的人潮，湧入周遭路段，警方在上午上班時段，投入分局大部分的線上警力，在十字路口定時禁止車輛左、右轉、控制交通號誌，避免車潮阻塞，讓治安警力鬧空城，引來部分警員不滿，認為警方是公共財，不應將大量警力投入業者的消費活動。

有警員認為，百貨公司辦週年慶，業者都會事先跟警方協調，並且派出交管人員協助警方，但是好市多卻沒有這麼做，在優惠活動前，應該就要考慮到交通問題，不是把責任全都推給警方。

五分局則回應，活動前曾跟業者溝通，業者也申請了5位義交，但是正巧遇上義交自強活動，因此無法值勤；分局同意警方是公共財，接下來還有2天黑色購物活動，會再與業者協調；不過記者詢問好市多，目前尚未得到回應。