貢寮鮑上市 產銷履歷吃安心

貢寮區漁會推廣「貢寮鮑」，推出「貢寮鮑滋養風味餐」認桌。 （記者何玉華攝）

2017-11-24 11:41

〔記者何玉華／新北報導〕新北市貢寮區飼養的「貢寮鮑」在秋冬進入採收季節，貢寮區漁會將於12月17日在澳底漁港舉行上市促銷活動，提供限量200份貢寮鮑搶購，原價600元/斤，搶購價490元/斤；另外還舉辦「東北寶藏貢寮鮑」攝影競賽、「貢寮鮑滋養餐」認桌，市長朱立倫說，貢寮不只有夏天的海洋音樂祭，秋冬可以來品嚐美食、泡溫泉。

新北市農業局也輔導貢寮區漁會與貢寮鮑養殖戶申請「產銷履歷」驗證，取得全國通用產銷履歷標章讓民眾信任，還可以讓全國看到貢寮鮑「安心、在地」的優勢。

除了12月17日的產地活動，即日起也開賣「貢寮鮑滋養餐」，12道漁家特色料理中，有5道以貢寮鮑為主菜，分別是富貴貢寮鮑拼盤、五味貢寮鮑拼白蝦、貢寮鮑人參雞湯、貢寮鮑粄條、貢寮鮑金棗養生湯；每桌原價8888元，優惠價6888元，限額20桌。

漁業及漁港事業管理處處長汪昭華說，認桌活動採網路報名方式，即日起至12月1日中午12點止，每人限認1桌，活動單位將於12月1日17時前抽出20名幸運民眾，一起參加12月17日的產地活動。