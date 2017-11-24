「太有才」！工程碎石噴路面 「人肉架網」隨挖土機攔截

東山路地下道側車道護欄拆除，「人肉架網」攔截噴石。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-24 11:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕鐵改局拆除東山路地下道護欄時，行車民眾反映石頭噴砸到路面，擔心砸到人車，工程單位竟由工人架網，隨著挖土機移動，形成「人肉架網」，攔截噴石，讓民眾大為吃驚，直呼工程單位真是「太有才」了！

不過護欄拆除後，該東山路地下道側車道填平工程仍得延後，東山路地下道主線道填平於上月21日完工，開放主線道雙向通車，第二階段側車道填平工程原定本月15日完工，後來新增自來水管線汰換、排水溝更新工程，加上舊溝眾多管線必須遷移，至今仍在施工，汽機車和公車共道擁擠，恐農曆年前仍難以完工。

東山路地下道側車道在主線道通行後封閉，進行拆除護欄、遷移路燈和整平路面工程，機車改駛入主線道與汽車混合共行，鐵改局指出，由於自來水公司進入汰換老舊水管，一併解決水管長期漏水的問題，因此工程無法如期完工，必須等自來水管施工完成，再繼續進行。

鐵改局表示，目前拆除護欄工程已經完成，但因應市府和地方要求，新增工程，將道路兩側老舊排水溝拆除，施做加大、加深的新排水溝，以及興建人行道，但拆水溝過程，發現水溝內包括有台電、中華電信等多重管線密佈，必須協調遷移，待業者再進入施工遷移完成，新增工程原定2個月工期恐再延後，全部工程在農曆年前恐怕無法完工，側車道難以通車。

由於側車道封閉，機車改駛入主線，汽機車和公車共行擁擠，加上一旁工程施工，工程車駛入車道載運碎石，雖然有義交、工程人員指揮交通，但非交通尖峰時間，已出現小塞車。有民眾認為，工程能一次做好，忍耐一下無妨，以免再多次挖馬路，更不方便，但交維一定要做好；但也有附近店家、住戶覺得施工太久了，生活、做生意很不方便。

東山路地下道側車道護欄拆除時，石頭會噴到路面。（記者蔡淑媛攝）

工程單位由工人架網，隨著挖土機移動，形成「人肉架網」，攔截噴石。（記者蔡淑媛攝）

東山路地下道側車道施工，汽、機車與公車混合主線道共行，交通擁擠。（記者蔡淑媛攝）