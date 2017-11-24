南市捷運籌備處揭牌 首條藍線109年開工

台南捷運工程處籌備處今日揭牌成立。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-24 10:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市捷運工程處籌備處今天揭牌成立，宣告南市首條藍線捷運先期作業邁入實質規劃階段，可望於109年底開工，預定114年完工。

副市長張政源主持揭牌儀式，強調「台南捷運是玩真的」「如果現在不做，將來會後悔」，南市是6都唯一無捷運專責單位，籌備處的成立代表推動決心，感謝中央支持，藍線第1階段和綠線都納入前瞻計畫，藍線獲得補助綜合規劃費1500萬元，未來期望藉先進運輸系統翻轉城市，解決道路壅塞和停車問題，讓台南生活更舒適。

交通部高速鐵路工程局代理主任秘者饒國政表示，藍線可行性計畫正審查中，通過後再提送較細部的綜合規劃，就能把建設工程列入前瞻計畫滾動檢討中核列補助經費。

交通局長林炎成也表示，為了培養客源，明年將依藍線第1期路線，先開辦電動巴士，測試民意反應。

南市先進運輸系統考量街廓特性與文化風貌，預計將採用高架化跨座式單軌系統。目前已納入前瞻計畫的路線為「藍線第1期」與「綠線」等2條優先路廊。

「藍線第1期」為環線路廊，自台鐵大橋站沿中華路、中華東路至大同路站；「綠線」為東西橫貫線，自平實轉運站至永華市政中心，兩條路線可於平實轉運站互相轉乘。

林炎成表示，目前藍線可行性研究報告已完成並送到交通部審查，綠線則正在修正報告，藍線可行性報告若獲中央審核通過，即可接續辦理綜合規劃，可望於109年底開工，預定114年完工。

捷運工程處籌備處主任由工務局副總工程司秦繼孔出任。未來籌備處將逐步轉型為正式機關，並負責全市捷運、先進運輸、及鐵路立體化等軌道運輸相關業務。

相關影音