好市多血拼完很開心 「但結帳卻看不到盡頭...」

網友看不到結帳的盡頭。（圖擷自臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

2017-11-24 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕好市多黑色購物節今天開跑！為了服務消費者今天還提前在9點開門營業，全台不少民眾更是提早出門排隊。有網友就PO出照片表示，已經買好商品準備結帳，但卻「看不到結帳的鏡頭...」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出一張照片並表示，已經買好商品準備要結帳，但是結帳的人潮綿延不斷，根本看不到結帳的盡頭，「買不到是一回事，結帳又是另外一回事了」，直言這是「看不到盡頭的隊伍」。

另外也有網友回報現場，指出包括台北內湖店、高雄中華店、桃園、台南的分店都出現大排長龍的情況。也有台南的網友在臉書「台南諸事會社」PO文驚訝地說，「排隊排到繞公園一圈，好誇張的平日人潮！」

許多人在好市多黑色購物節討論串PO照回報現場狀況，也意外形成各方朋友的認親大會，有人就留言笑稱，「原來你也在這裡喔」、「感覺台灣每個人都是會員」、「好市多喪屍團」。

好市多高雄中華店排隊人潮。（圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

好市多桃園新屋店排隊人潮。（圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

好市多內湖店排隊人潮。（圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）