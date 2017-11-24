外出別忘了禦寒衣物！ 18縣市續發強風特報

賴忠瑋說，這幾天溫度數值起伏都不是很大，建議民眾多帶件保暖衣物出門，在覺得冷或風大時穿上，以降低天氣對身體造成的負擔。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-24 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海並有較強風浪，提醒欲至海邊從事戶外活動者務必注意安全。

氣象局上午9時45分對新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣等18縣市持續發布陸上強風特報。

天氣風險公司分析師賴忠瑋稍早指出，受冷空氣持續影響，今（24日）全台各地雲量偏多，位處迎風面的北部及東北部則有局部短暫陣雨，清晨也都有相當明顯的涼意，中部以北及東北部地區清晨氣溫約落在17至19度，南部與東部則約為19至20度。

賴忠瑋表示，今白天至明天可能會有小幅度回溫，不過並不明顯，感受上仍偏冷，週日（26日）溫度會再稍降，不過同樣也不太明顯，他說，這幾天溫度數值起伏都不是很大，建議民眾多帶件保暖衣物出門，在覺得冷或風大時穿上，以降低天氣對身體造成的負擔。