好市多黑色購物節擠爆 現場網友回報優惠品項

好市多「黑色購物節」活動上午開跑，網友紛紛在臉書社團回報促銷品項及優惠價格。（圖擷取自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

2017-11-24 11:13

（11:27更新/更新內容：購物人潮、新增部分品項）

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多今年首度引進俗稱「黑色購物節」的年度促銷盛事，為期3天的活動於今上午9時開跑，全台各店一大早便湧入大量民眾排隊入場，成了賣場難得一見的盛況。

中和店有民眾6點多就來排隊，希望能以優惠價買到大尺寸電視及諸多3C產品，有人則是想來挑聖誕禮物，更有民眾直言，耳聞美國「黑色購物節」促銷活動威名已久，如今特地前來朝聖。

此外，高雄店稍早傳出擠爆人潮，導致結帳系統大當機，大批民眾卡在收銀台前動彈不得，人潮回堵也影響到店內購物動線。

由於好市多對這次活動保密方面下足了功夫，優惠品項、價格始終沒有提早外流，不少親赴現場「朝聖」的網友，紛紛在「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」、「Costco好市多 商品經驗老實說」等臉書社團發布心得，回報眾多商品的價格，以下就是網友們貼出來現場優惠品項與折扣：

▼3C、家電▼

（圖擷取自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

▼生活用品▼

（圖擷取自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

▼飲食、保健▼

（圖擷取自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

▼服飾、衣物▼

（圖擷取自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）