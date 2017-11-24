台越防災高峰會落幕 他籲台人「拿搞運動精神前進國際」

參與「台灣與越南地球觀測及防災科技高峰會」的羅正方事後表示，防災與資源是超越意識形態與國家地理疆域的共同課題，也是國際合作上穿透力最強的連結。（圖片取自「羅正方」臉書）

2017-11-24 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕前台南市建設局局長、現為經緯航太總經理羅正方，在「台灣與越南地球觀測及防災科技高峰會」上，代表發表「無人機資源調查與災害應變之應用」之報告。他事後在社群媒體上發表感想，呼籲台灣人要拿出搞長期運動的精神來前進國際，會比枯坐國內等待分配的被動態勢，更能找到台灣的活路。

羅正方在臉書上寫到，此次的高峰會中，台方包含台灣地球觀測學會及台灣防災產業協會；越方則包含了越南翰林科技院、越南國家太空中心、高端技術發展中心等等國家官署及科研機構。大會設定的目標為促成雙邊實質合作，就兩國的產官學研界，共同推動防災科技產業化與人才交流培訓。

羅正方提到，台灣在衛星技術上累積數十年的經驗，同時具備無人機的空載偵蒐高機動能量，結合台灣在感測器與物聯網技術的高速推進，對於在跟世界接軌上，有機會由政治邊陲，回到技術與經濟的核心圈。

羅正方說，防災與資源是超越意識形態與國家地理疆域的共同課題，也是國際合作上穿透力最強的連結，認為台灣必須善盡國際社群責任，讓台灣能受到其他國家的重視與接受。他也堅信，以群體力量向目標國家尋求輸出機會，是非常有效的集體戰力展示，也讓台灣的實力更有機會穿透市場。

羅正方強調，「新時代需要大家不要待在島上做小自己，埋怨與看衰永遠不會改變現況，機會永遠是自己創造而非等待」。對於新南向政策的看法，他說，必須從新思維作起，新南向也是產業自救的新運動，呼籲台灣人要拿出搞長期運動的精神來前進國際，絕對比枯坐國內等待分配，更能找到台灣的活路。