「低消100」3人點305遭趕出店 業者PO文公布客姓名

2017-11-24 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕最近有咖啡店業者在臉書上表示，店內每個人低消100元，但有一組客人前來消費，3人點餐消費湊到305元，且堅持「305元除以3，不就1個人100元」，店家隨即將這組客人趕出，但客人卻到對面店家抱怨。事情過後，店家將客人姓名公布在網路上，引起網友熱議。

咖啡店業者在臉書粉專「靠北奧客」上匿名PO文表示，知名電台主持人帶著2名女性前來店中消費，坐在店裡椅子上20分多都不點餐，經詢問後點了2杯咖啡1塊鬆餅，共計305元。

咖啡店業者指出，已經和客人告知1個人低消是100元，但對方卻回「對啊，305元除以3，不就1個人100元」。業者回，已經告知是每個人低消100元，而不是金額除以3。店家氣得將這組客人趕出去，客人就在店外碎碎唸，最後還到對面滷味攤抱怨。

業者最後在文中嗆客人，「先生，低消=最低消費，看的懂嗎？我管你是誰看不懂不要來好嗎？公眾人物勒，以為你有特權嗎？」

有網友認為店家沒有錯，「奇怪欸，台灣人的語言邏輯好像碰上奧客就悲劇了」、「台灣奧客愛神邏輯，不遵守遊戲規則 」、「很多奧客都無視低消的」、「1人低銷100很難懂嗎？」。但也有網友力挺客人，「店家快公佈你們的店名跟店址，我不想踩到你們店」、「有些店家3個人有到300就覺得ok了」、「想知道是哪間店，要小心不被趕出來」、「做生意要以和為貴！」、「把人家趕出來，這也太誇張了」、「公布姓名有點誇張」。