天天吃好料》彰化超人氣麵線糊 大骨熬湯不含糊

陳勝凱古早味攤車加上大骨熬骨的麵線湯頭很快擄獲客人味蕾。（記者顏宏駿攝）

2017-11-25 09:32

〔記者顏宏駿／田中報導〕這一攤麵線，不含糊！原本在鐵板燒店當廚師的陳勝凱，選擇家鄉田中鎮，以麵線糊創業，他把一台報廢的三輪車，改裝成門面，精研不用味素，以大骨熬煮的大腸麵線糊，很快就擄獲在地人的味蕾，成為超人氣小吃店。

陳勝凱達德商工科畢業後，就到鐵板燒店擔任廚師，一臉憨厚的他自嘲，初出社會，站在吧台前煎牛排都會手腳發抖，但他逼著自己面對客人，多年下來，練就他跟客人「抬槓」的工夫。6年前選擇這項小吃創業，當起「路邊攤」老闆，因為麵線糊和店面都深俱特色，很快在田中地區竄紅。前年為了長遠發展又轉戰田中鎮復興路「老王豆花」對面共同吸客。

他說，剛創業時，正愁沒有攤車，路上見到一名資源回收阿伯要把他的三輪車丟掉，他覺得可以用來載運食材，後來經他改裝，成為一台古色古香的攤車，經一名國文老師指點，取名為「三輦車麵線糊」。

陳勝凱說，他請木匠師傅打造廚櫃吧台，上方再吊幾盞燈，整台攤車散發著濃濃的「台味」，很多外地客都認出這台攤車而上門。

他說，真正好吃的麵線糊是「糊而不爛」，所以一定要用「福州麵線」，這種麵線經炊蒸再日曬，麵條細，久煮仍具Ｑ勁，其次是湯頭，他堅持不用大骨粉或味素，把3天份的大骨湯一次做起來，每次花五個鐘頭熬大骨做湯底，湯底分裝冰凍，需要就拿出來用，這就是他麵線糊好吃的秘訣。

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