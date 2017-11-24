宜蘭觀光警訊？高級溫泉酒店不堪虧損 停業止血

東森海洋溫泉酒店擁有天然美景。（圖擷取自東森海洋溫泉酒店網頁）

2017-11-24 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕有「東北角最美度假酒店」稱號的宜蘭縣「東森海洋溫泉酒店」，傳出因不堪虧損，12月起將停止營運一年，業者表示，若未來景氣恢復，也可能出售。有旅宿業者就透露，近年宜蘭存在住房率下降、供過於求的問題，是非常慘澹在經營。

綜合媒體報導，東森國際近期出售東森電視股權後，陸續處理虧損事業，位於宜蘭的東森海洋溫泉酒店，因為1年虧損數千萬，12月1日起暫停營業，並分批資遣80多名員工。東森國際高階人員表示，大環境不好，中客不來，宜蘭新飯店又一直增加，一年虧損數千萬，因此公司先止血，停業一年觀察市場變化，之後可能尋求買主或另謀出路。目前官網貼出停業公告，只因內部規劃修繕，停止營業。

「三立新聞網」報導，雪隧11年前開通帶動宜蘭觀光熱潮，但近年來出現疲態，遊客缺乏新鮮感，每逢假日必塞車也讓人卻步，然而飯店卻一家接著一家開，旅館房間數從97年5600多間飆升到105年的7000多間，人潮卻沒有跟上，住房率104年有44.45％，今年降至42.88％，若不想削價競爭，就算是五星飯店也得找噱頭、比特色。

報導提到，宜蘭民宿的住用率從98年20.01％一路下滑，去年剩下15.8％，今年至今民宿註銷數量有61間，為去年的2.5倍。

對此，前鄉村民宿發展協會理事長林渭川說，因為飯店房間數增加很多，但大型活動遊客逐年下降，民宿這幾年可說是非常慘澹。

縣府工旅處長陳長偉則說，要衝遊客人次已不是非常必要，因為公共設施的負荷就是如此，他認為，讓遊客到宜蘭停留的時間拉長，才能提高經濟效益。

東森海洋溫泉酒店官網已公告停業消息。（圖擷取自東森海洋溫泉酒店網頁）