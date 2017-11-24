18縣市強風特報！ 中部以北低溫16度 下半天轉有雨

中央氣象局指出，今天（24日）夜晚清晨各地氣溫偏冷，中部以北低溫約16、17度，其他地區18至20度。（資料照，記者俞肇福攝）

2017-11-24 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（24日）夜晚清晨各地氣溫偏冷，中部以北低溫約16、17度，其他地區18至20度。天氣方面，下半天起華南的水氣東移，北台灣的降雨逐漸明顯。此外，氣象局於全台（台北市、南投縣、嘉義市、高雄市除外），發布陸上強風特報。

氣象局指出，受東北季風影響，各地夜晚清晨氣溫偏冷，中部以北低溫約16、17度，其他地區18至20度，白天高溫北台灣約18至20度，整天偏涼冷，中南部及花東23至25度。天氣方面，下半天起華南的水氣東移，北台灣的降雨逐漸明顯，中部、花東及南部地區降雨機率也會提高。

氣象局預估，週六、下週日（25日、26日）持續受東北季風影響，週六清晨北台灣低溫16、17度，其他地區18至20度，白天高溫北台灣約19、20度，一整天都偏涼，其他地區約22至25度，週日溫度略回升1、2度。

天氣方面，由於華南東移的水氣明顯增加，北台灣降雨時間較長，雨勢較明顯，中部及花東地區降雨機率也會提高，南部平地雲量增加、偶有零星雨。氣象局提醒，週末出遊請留意天氣的轉變。

空氣品質方面，中、南部為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為懸浮微粒及細懸浮微粒，其他地區為普通至良好等級。受風速增強影響，雲嘉南局部地區將出現揚塵天氣。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 18 17 ~ 23 20 ~ 26 18 ~ 21

氣象局於全台（台北市、南投縣、嘉義市、高雄市除外），發布陸上強風特報。（圖擷自中央氣象局）

今日天氣預報。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）