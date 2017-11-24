11/24 各報重點新聞一覽

2017-11-24 06:14

自由時報

大專校院轉型 政院通過草案// 逾20私校 面臨退場

少子化風暴猛烈，未來十年估將減少十萬名大一新生，僅剩十五萬多名新生，大學倒閉潮來臨！行政院院會昨通過「私立大專校院轉型及退場條例草案」，首度以專法明文規範私校列入專案輔導的標準、強制轉型退場的條件、學生轉學和教職員離退等配套處置，並編列五十億元退場基金協助。

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中和惡火// 好友爭吵縱火 嫌犯落網

釀成九死二傷慘劇的新北市中和區興南路二段出租套房大火，檢警查出是四十九歲緬甸台僑李國輝和好友胡進福吵架後不爽，放了一把火，不僅胡男恐被燒成焦屍（ＤＮＡ比對中），連帶拉上八名無辜者跟著枉死。

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張忠謀談經營：不容許小圈圈

台積電董事長張忠謀昨獲頒企業永續終身成就獎，他以「台積電的企業社會責任：讓社會更好」為題發表演說；他傳授台積電的經營理念與價值，最重要的是「堅持誠信正直」，執行業務時的法則，第一就是說真話，第二是不誇張、不作秀，第三不輕易承諾，一旦承諾就全力以赴；在公司內部，絕不容許貪污、在公司內有派系或小圈圈產生，也不容許「公司政治（Company Politics）」（類似中國帝制時期的宮廷內鬥）的形成。

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蘋果日報

可惡 慣犯縱火害9命

可惡！頂樓加蓋違法出租套房又成奪命殺手！新北巿中和區前晚發生9死2傷公寓火警，嫌犯僅因吵架不爽，竟預謀到友人租住處潑汽油縱火，警方調查發現遭縱火的舊公寓是老違建，罹難者聚集的4樓及頂樓加蓋的5樓，每層約80坪，竟被隔成14間、兩層樓共28間分租套房，且全用木板隔間，屋內無消防設備及逃生空間，火勢更迅速延燒奪命；學者痛批：「政府可以利用空照圖比對，積極面對老舊公寓違建問題。」

棍毆見骨 狠男虐死4歲女童

新北市一名四歲女童因母親入獄服刑，將她託付給同居人照料，但因哭鬧惹惱狠心同居人，竟遭狠男拿鐵棍毆打得遍體鱗傷、全身瘀青，右小腿膝蓋骨還因皮肉潰爛露出白骨，狠男與其母親事後發現女童無氣息，搭計程車將她丟包遺棄醫院仍不治，狠男遭逮後坦承失手虐死女童，狠男母親還因自責一度想燒炭自殺。

聯合報

1瓶油9冤魂…縱火慣犯趴趴走？違建套房沒人管？

新北市一棟五樓頂違章加蓋的公寓前晚遭縱火，造成九死二傷；涉縱火的緬甸籍男子李國輝依殺人等罪嫌送辦，檢方訊後聲押。這場惡火，不但暴露違章加蓋問題，也凸顯縱火慣犯趴趴走的問題。

孟緬達協議…洛興雅人 兩個月內就能回家了

孟加拉與緬甸政府廿三日簽訂合作備忘錄，孟加拉當局未來兩個月將協助遣返為逃離緬軍追殺越界的洛興雅難民，緬甸也同意讓難民回到家鄉。

中國時報

政院大幅翻修《都更條例》！走完4關 可拆釘子戶

行政院會23日通過《都市更新條例》修正草案，未來透過四道程序把關解決釘子戶問題，包括都市計畫審議委員會、都市更新審議委員會、強制辦理聽證，以及地方政府協調處理，程序走完就可以拆除，會被強制的對象，包括惡意圈地拉高價格、以及因為個人因素，無論如何都不搬的住戶。

教部草案通過！私校退場 3年50億安置師生

教育部「私校轉型及退場條例」草案23日在政院通過，將送立院審議。未來將分3年，設50億轉型退場基金，用於協助安置學生及教職員工。教育部次長姚立德表示，下月底開始，將首度公告全國公私立大專校院「註冊率及辦學資訊」，提供學生及家長作預警資訊。