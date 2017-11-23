金門瓊林蔡氏祭祖儀典 「再造歷史現場」的模範生

金門「瓊林蔡氏千年聚落風華再現」祭祖大典隆重啟動。（記者吳正庭攝）

2017-11-23 23:43

〔記者吳正庭／金門報導〕文化部長鄭麗君今天訪視金門「瓊林蔡氏千年聚落風華再現」祭祖大典，高度肯定金門「再造歷史現場計畫」的執行力，她認為瓊林的文化內涵，足以顯示金門代表的就是「活的閩南文化」。

她表示，此行不僅是造訪再造歷史現場的模範生，相信金門可以成為台灣在國際上一個很重要的文化識別。

鄭麗君說，瓊林聚落是有形文化資產與無形文化資產結合的典範，以聚落為平台、國定古蹟為場景，又有著當代可親近的文化路徑，是文化部第1波核定的再造歷史現場計畫案，並對於金門縣政府同步出資，展現第1名的執行率，給予最大肯定。

瓊林風華再現案是金門申請「再造歷史現場計畫」的一部分；縣文化局爭取「再」案的執行，總計3年2億7000萬元，其中7成由文化部補助，3成縣府自籌，展現十足的配合度與積極度。

鄭麗君說，相信金門正進行的是國際級的文化資產保存和維護行動，已知有很多歐洲學者正對金門投入相關的研究，希望未來在國際重要資產的文化保存治理上，可以把金門的經驗貢獻在世界上，成為台灣重要的文化底蘊一個國際的識別。

文化部指出，瓊林蔡氏祭祖，是金門縣規模最大的家廟祭祖儀典，瓊林子孫每年會在蔡氏家廟大宗祠舉辦隆重春、秋祭祖儀式，儀式最大的特色是「奉祖出龕」，在行3獻禮前會先將祖龕中供奉的35先人牌位一一迎請出來，再依昭穆排序就位。

文化部說，瓊林聚落是金門第一個依法登錄的「聚落建築群」文化資產，聚落內有形與無形文化面向豐富，有保存400餘處的閩南式燕尾、馬背傳統建築，擁有蔡氏宗祠「七座八祠」、怡穀堂、風獅爺等8棟國定古蹟、1處縣定古蹟及3處歷史建築，具有高度歷史文化價值。