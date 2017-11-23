五星飯店最高耶誕樹今晚點燈 晶華邀熊讚來站台

2017-11-23 23:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕耶誕佳節即將來臨，台北晶華酒店今晚延續25年來的慣例，在中庭搭建起全台五星級酒店室內最高的耶誕樹，還邀請到最夯吉祥物熊讚擔任點燈嘉賓，與晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮、台北晶華酒店董事總經理吳偉正，共同進行耶誕樹點燈儀式。

位於台北晶華酒店1樓中庭的耶誕樹，總高近15公尺，挑高3層樓，樹上滿綴著2萬7000顆LED燈泡、1700個繽紛蝴蝶結、2000顆閃爍金銀球、1500個金松果以及1500朵耶誕紅。

晶華酒店表示，耶誕樹搭配數個繫著金色緞帶的造型禮物和，象徵「愛·分享」的耶誕主題，已有多年的歷史，每年到11月，總是矗立在酒店中庭、陪伴著大家感受溫馨華麗的耶誕氛圍，支持晶華的民眾們每一年總不忘要回來這裡與這棵別具意義的華麗耶誕樹拍張照。

晶華酒店自開幕第3年起，就年年舉行點燈儀式，今年已邁入第25個年頭，為表達對於各界的感恩與回饋，點燈儀式總是會配合慈善公益活動一起進行，今年晶華與集團旗下的風格商旅--捷絲旅聯手，為國內外偏鄉的小朋友規劃「我想變成你--心靈導師」活動，邀請各行各業中的菁英代表人物親自與小朋友茶敘面談、分享人生經驗，希望能夠激發小朋友的夢想、鼓勵他們向上，也期待透過這個活動讓小朋友感受到關愛及溫暖，為佳節增添感恩及溫馨的氛圍。