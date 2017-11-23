保健》孕媽不胖、寶寶壯壯 營養師交待這樣吃！

2017-11-23 23:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕營養師發現，孕婦為了一人吃兩人補，經常吃兩人份過量飲食，造成超重、肥胖，建議懷孕前3個月胎兒器官形成、生長緩慢，攝取熱量不變，但應攝取高蛋白均衡飲食，第4個月起至生產則要增加300大卡及10克蛋白質，多吃蔬菜、紅肉及深海魚，媽咪營養不超重、胎兒健康、頭好壯壯。

台中榮總營養師王文宏說，懷孕飲食強調「質精、量適當」原則，要攝取高營養食物，每餐蔬菜類要2份以補充礦物質、維生素，飲選擇深綠蔬菜多葉酸，預防胎兒神經管缺損；肉類2份以攝取蛋白質，多選紅肉富鐵質、補血，深海魚有DHA幫助胎兒腦部發育；主食根莖五穀類像米飯則依平常食量，水果要1份。

平常也要補充高鈣食物，例如牛奶、豆漿，每天1至2杯，幫助胎兒骨骼發育。

王文宏說，一般女性每天攝取1600到1800大卡，前3個月的第1孕期，正常吃、食量不變，懷孕4個月起至生產，每日飲食增加300大卡和10g蛋白質，建議平日可吃顆雞蛋、1杯牛奶或豆漿，再增加一個小餐包，另外有時也可選擇一盤蚵仔煎配豆漿，當點心或加入正餐中，提醒整個孕期體重增加不超過14公斤。

另外，準媽媽懷孕早期容易害喜孕吐，王文宏建議，盡量飲食應清淡不油膩，可選擇想吃的食物，肉、魚類吃不下，可選擇牛奶、豆漿、雞蛋、豆花補充蛋白質，也可選擇水果入菜，酸甜好入口。至於孕婦嘴饞想吃零食，可吃水果，避免高澱粉、沒營養的食物，像鹽酥雞、奶茶、洋芋片等，只會變胖而已。

王文宏也設計孕婦一日菜單食譜供參考，早餐為小麥胚芽奶加蔬菜肉起士捲餅，午餐有鮭魚、腰果彩椒片、海帶三絲、清炒綠花椰菜、薑絲腰花湯、五穀飯及水果，晚餐有滷牛腱、吻魚燴絲瓜、涼拌雞絲、清炒敏豆、薑絲蚵湯、地瓜飯和水果。