恆春南光路意外多 當地里長聯名盼爭取拓寬

路面仍有許多空間能拓寬成兩線完整車道。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-23 22:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮台26線通往西海岸的南光路，一直是恆春半島傷亡率最高的路段之一，上月16日又發生1死3傷意外，南灣里長葉啟俊等人認為道路狹窄及路樹遮蔽視線是主因，聯名希望路權機關墾管處改善，墾管處環維課認為，車禍意外與車速過快關係較高，但明年仍會增設安全護欄，也會考量道路拓寬的建議。

恆春南光路雖僅短短1公里多的路程，幾乎每年都有死亡車禍發生，恆春警方統計，今年1至11月已經發生7起傷亡車禍，共釀成1死6傷，確實是車禍發生率極高路段。

「每當聽到當地猛烈撞擊聲，及呼嘯而過的救護車聲音，就知道南光路又發生嚴重車禍。」葉啟俊分析，車禍原因除了車速快，大多是路中央的木麻黃遮蔽視線、車道狹窄超車擦撞等原因，目前路面仍有許多空間能拓寬成兩線完整車道，希望墾管處能協助進行改善。

葉啟俊說，南光路為大光、山海、水泉、龍水4里居民進出恆春鎮內必經之路，加上關山、白沙、後壁湖、貓鼻頭、龍鑾潭等風景區遊客車輛多，道路重新規劃施工後，車禍發生率勢必能大大降低，給遊客及居民百姓一條安全回家的路。

墾管處環維課指出，路中央木麻黃確實造成部分車禍撞擊車輛重傷，明年將在木麻黃兩側改設軟質護欄增加緩衝空間，但當地夜間車輛不多，多數車禍意外主因脫不了車速過快，與車道寬度實無明顯相關，但仍會採納居民意見討論道路安全改善方式。

  • 南灣里長葉啟俊等人認為南光路道路狹窄及路樹遮蔽視線是車禍頻傳主因。（記者蔡宗憲攝）

    南灣里長葉啟俊等人認為南光路道路狹窄及路樹遮蔽視線是車禍頻傳主因。（記者蔡宗憲攝）

  • 路面仍有許多空間能拓寬成兩線完整車道。（記者蔡宗憲攝）

    路面仍有許多空間能拓寬成兩線完整車道。（記者蔡宗憲攝）

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