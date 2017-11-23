恆春南光路意外多 當地里長聯名盼爭取拓寬

路面仍有許多空間能拓寬成兩線完整車道。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-23 22:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮台26線通往西海岸的南光路，一直是恆春半島傷亡率最高的路段之一，上月16日又發生1死3傷意外，南灣里長葉啟俊等人認為道路狹窄及路樹遮蔽視線是主因，聯名希望路權機關墾管處改善，墾管處環維課認為，車禍意外與車速過快關係較高，但明年仍會增設安全護欄，也會考量道路拓寬的建議。

恆春南光路雖僅短短1公里多的路程，幾乎每年都有死亡車禍發生，恆春警方統計，今年1至11月已經發生7起傷亡車禍，共釀成1死6傷，確實是車禍發生率極高路段。

「每當聽到當地猛烈撞擊聲，及呼嘯而過的救護車聲音，就知道南光路又發生嚴重車禍。」葉啟俊分析，車禍原因除了車速快，大多是路中央的木麻黃遮蔽視線、車道狹窄超車擦撞等原因，目前路面仍有許多空間能拓寬成兩線完整車道，希望墾管處能協助進行改善。

葉啟俊說，南光路為大光、山海、水泉、龍水4里居民進出恆春鎮內必經之路，加上關山、白沙、後壁湖、貓鼻頭、龍鑾潭等風景區遊客車輛多，道路重新規劃施工後，車禍發生率勢必能大大降低，給遊客及居民百姓一條安全回家的路。

墾管處環維課指出，路中央木麻黃確實造成部分車禍撞擊車輛重傷，明年將在木麻黃兩側改設軟質護欄增加緩衝空間，但當地夜間車輛不多，多數車禍意外主因脫不了車速過快，與車道寬度實無明顯相關，但仍會採納居民意見討論道路安全改善方式。