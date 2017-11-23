開學2個多月 竹縣埔和國小積極尋覓熱忱教師

開學2個多月了，新竹縣埔和國小等幾所國中小學，由於特殊狀況，正辦理代理教師甄選，希望符合條件、對教育有熱忱的人踴躍參加。（記者廖雪茹攝）

2017-11-23 22:07

［記者廖雪茹／新竹報導］開學2個多月了，新竹縣尚有幾所國中小學由於特殊狀況，正辦理代理、代課教師甄選；其中，新豐鄉埔和國小將辦理第17次代理教師甄選。校方表示，正值學期中教師難覓，但為免頻換導師，影響學童受教權益，該校教師評審委員會仍將審慎評選。

埔和國小校長吳柚表示，四年級導師因個人生涯規劃辭職後，該校在7月底開始辦理代理教師甄選，本月30日將辦理第17次；之所以次數多，主要是因正值學期中，正式教師大多已找好工作。

根據該校甄選的代理教師，除需具有國小合格教師或修畢師資職前教育證書，因該缺兼任四年級導師職務，需具有親師溝通與班級經營、特教與輔導能力或研習經歷，同時要兼辦總務處庶務工作，因此亟需懷抱理想抱負的教師加入。

吳柚表示，參加該校甄選者，有2名教師先、後獲選錄取，但各教了1個月就都主動辭職，1人是考量家庭和身體因素，另1人則是準備念研究所，自覺無法兼顧。導致該班在開學後，陸續換了2名導師，此事引起家長十分關切，不希望頻換導師，影響孩子的權益。

吳柚說，目前該班有經驗豐富的代課老師協助短期代理，不致於出現空窗期，因此教評會決定將審慎評估，最好是有實務經驗和教學熱忱的人，不會是來甄選就錄取。該校已公告，原則上每週四上午辦理甄選，直到已有錄取人員為止；若無法補足缺額，將續辦甄選作業。

縣府表示，除了埔和國小，其他學校也有因教師接獲兵單、健康因素等特殊狀況，在學期中公告甄選代理、代課教師，歡迎符合條件、有意投身教育工作者，上教育處官網查詢。