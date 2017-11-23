會員控違法停權 桃市教師會：補繳清10元會費就能復權

桃園市教育產業工會今天召集近50名各校教師會代表，到桃園市府前抗議一個多小時，指控桃園市教師會違法將34校教師會代表停權。（記者陳昀攝）

2017-11-23 21:07

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市教育產業工會今天召集近50名各校教師會代表，到桃園市府前抗議一個多小時，他們指控桃園市教師會今年拒絕收受會費，以此為由將34校教師會代表停權，再違法召開兩次僅8人、12人的會員代表大會，向社會局陳情多次都未獲回應。社會局回應說，經查，桃園市教師開會程序符合「人民團體法」，教師會也否認說，遭停權會員是因為繳費不符程序，只要補繳10元會費就能復權。

中平國小教師會理事長羅唐泰指出，各校教師會5月透過桃園市教育產業工會，將會費匯款至市教師會帳戶，卻被以「未達過去額度」退回，9月教師會還以此為由，將34所學校教師會會員停權。

抗議教師指控，市教師會將大量教師代表停權後，6月召開僅8人出席的會員代表大會，經社會局指正後，10月底召開的大會依然只有10所學校代表、12人出席，還鎖門拒絕被停權的教師會代表進入，向社會局檢舉卻屢屢被敷衍。

社會局說，桃園市教師會開會的召集程序與報送的會議紀錄，都未違反人民團體法，而會員資格審定屬理事會權責，建議遭停權會員，依照市教師會章程及內部規定申請復權。

桃園市教師會理事長張瓊方反駁說，這些會員被停權的理由是因為以無摺存款繳交會費，也不檢附各校會員清冊，因為款項不明、資料不足，只好退回，但他們只要將每人一年10元會費繳清、資料補齊，即可復權。

張瓊方說，為了開誠布公討論爭議，第二次開會桃園市教師會邀集各校教師會代表參與，包含會員及非會員，結果桃市教育產業工會帶隊鬧場、不斷喧嘩，在會議無法進行情況下，才決定更換場地、鎖門，她忍不住感嘆：「這就是場鬧劇！」