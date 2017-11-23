保有消防滑桿！台南合同廳舍 明年變身消防史料館

2017-11-23 22:45

〔記者劉婉君／台南報導〕國外電影裡可以看到，消防隊員順著滑桿從樓上滑到1樓，迅速趕赴災難現場，台南市定古蹟「原台南合同廳舍」裡，也保有一根從3樓直抵1樓的滑桿，這棟目前正在修復的古蹟建築，預計明年7月完工，除了回歸消防局中正分隊使用，部分空間也將規劃為「消防史料館」，開放民眾參觀。

原台南合同廳舍位在台南市湯德章紀念公園旁、國立台灣文學館對面，中央高塔瞭望台建於1930年，廳舍建築則建於1938年，曾是台南市最高建築，爬上高塔可一眼望遍整個府城，迅速掌握火警發生的方位，再調派人員灌救。

原台南合同廳舍是目前台灣少數保存下來的日治時期消防設施，早期原做為消防組詰所、錦町警察官吏派出所及台南州警察會館等單位聯合辦公廳舍，1998年指定為市定古蹟，2015年啟動古蹟修復工程，總經費6410萬元，中央補助3成，明年7月完工後，除了消防局中正分隊使用，原派出所、女警隊、少年隊空間將規劃成為消防史料館，消防局請來策展人黃建龍協助，將展出消防相關的文物。

台南市代理市長李孟諺今天到場了解工程進度，要求消防局嚴格管控工程品質，「進度只是一時，品質才是永久」。

市議員邱莉莉也建議將孔廟文化園區、赤崁文化園區與鎮北坊文化園區串聯，並審慎檢討未來輕軌綠線的路線。李孟諺說，綠線輕軌還在做可行性評估，路線也考慮調整，不經過湯德章紀念公園，另外在原來的中西區、舊城區範圍是否一定要採用高架，也還在做進一步的確認。