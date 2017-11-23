昔日反課綱環島少年 許冠澤忙幫地球清「塑」便

昔日為了反修改高中課綱而徒步環島，許冠澤現在投注於環境運動，在校園內努力說服同學們不要用一次性免洗餐具、養成自備餐具外帶的習慣。（記者花孟璟攝）

2017-11-23 20:51

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2015年夏天，許冠澤因高中生反課綱運動，和夥伴徒步環島，到雲林台西、麥寮參加環境營隊後，深受影響，來到花蓮念東華大學社會系的他，在校園推廣「不用一次性餐具」運動。今天東華舉辦校慶園遊會，許冠澤和環保社同學擺攤提供環保餐具借用服務，他說，希望明年能結合學校，從籌辦階段就把環保的觀念納進去。

許冠澤2015年從台北市育成高中畢業、考上東華大學社會系，當年因高中公民老師的啟蒙，開始關注社會議題。「升大學前那一年的暑假，很精彩」，許冠澤徒步環島凸顯高中生反對修改課綱議題，還參加了民間基金會的環境營隊前往雲林縣台西鄉。

和台西當地人一起生活，雖只有短短數天，卻影響他很大。許冠澤說，看到麥寮、台西一帶的環境，因為台塑六輕廠的污染排放受到破壞，影響鄉民的健康，許多人生病死掉，他很震駭，所以來到花蓮唸大學後，就很想讓身邊的同學一起來關心環境議題。

他心想，「和同學一開口就談六輕，似乎太遙遠、沉重」。許冠澤說，那就從每個人每天都要用的餐具開始，邀同學一起來重視。

他和同學共同籌備「環保社」，但社團沒跟學校正式申請，算是「地下社團」，社員包括他自己只有8個，包括同學、還拉了大一直屬學弟參加，升大二的暑假還以全國高中生為對象，舉辦4天3夜的環境營隊，仍選在雲林台西鄉舉辦，吸引20名高中生報名。

除此之外，許冠澤這一年多來在花蓮，也熱衷於各項環境議題，縣道193線拓寬案的每一場環評他都沒缺席，今天一大早他也從學校騎機車衝去秀林鄉，為秀林鄉民的「亞泥封路」行動「讚聲」。

東華大學今天舉辦校慶園遊會，共有50攤在學校體育中心前熱鬧擺攤，當中有一攤「告別你的『塑』便人生」，許冠澤和同學努力向同學推銷「租環保餐具」，並洽談到8個合作攤位提供消費折扣，共提供25個環保便當盒、25個玻璃環保杯。

許冠澤說，一整天下來借出30多個，有15個杯子、10個餐盒未歸還，等同「以押金購買」，成績算是比預期好。

不過，實際觀察，現場大多數攤位及園遊會上來來往往的學生，大都還是用一次性免洗餐具。許冠澤說，希望讓更多人參與，明年的校慶園遊會，他希望在學校籌備會議階段，就加入「不使用免洗餐具」的作法。

除了在校慶園遊會倡不用免洗餐具，他還和朋友還跑去各宿舍「挖垃圾堆」，做垃圾分類，從中挑出免洗餐具。他說，這學期一開學就報名東華大學「角落藝術節」，下個月這些紙杯、紙碗就要做成裝置藝術品在校園展出，屆時他和夥伴們還會舉辦快閃講座等活動，希望提昇環境議題的能見度。