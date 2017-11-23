明天降雨機率提高 濕冷天氣持續到週末

受到東北季風及華南雲系的影響，明天（24日）下午各地降雨機率提高，各地氣溫約在18至25度。預計這波濕冷的天氣將會持續到週末。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-23 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北季風及華南雲系的影響，明（24）天下午各地降雨機率提高，明天各地高溫約18至25度，預計這波濕冷的天氣將會持續到週末，週日（26日）各地將會稍微回溫。

據中央氣象局預報，明日白天天氣型態與今日類似，降雨方面，因東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區陰天飄雨，下午因華南水氣東移，各地降雨機率提高，提醒民眾外出攜帶雨具，並留意天氣變化。

溫度方面，受到東北季風影響，今晚至明天日各地氣溫偏涼冷，中部以北地區約16、17度，其他地區則為18至20度，提醒民眾注意保暖。明天白天北台灣高溫約18至20度，中南及花東地區約23至25度。

據《天氣風險公司》指出，受到這波冷空氣的影響，今晚至明天清晨還會再降溫，預計週日（26日）各地會稍微回溫，下週一、二太陽才有露臉的機會。降雨方面，受到東北季風和華南水氣影響，明天降雨機率增加，雨勢越晚越明顯，尤其週六、日降雨最為明顯。

此外，中央氣象局也提醒，受到東北季風的影響，台灣沿海空曠地區容易出現9到10級的強陣風，隨著海面風浪增強，海邊活動及海上作業要注意安全。

空氣品質方面，明日中部、雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為普通至良好等級。除此之外，提醒雲嘉南地區，因受到風速增強影響，會出現揚塵的天氣情況。