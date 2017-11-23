新手機內建AI雲端計算 華為：會符合台灣法規

2017-11-23 22:28

〔記者王憶紅／台北報導〕華為今日在台推出Mate 10系列手機，Mate 10是華為首款搭載Kirin 970晶片與新一代EMUI 8.0軟體的AI手機，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海指出，手機的AI雲端計算服務，一定會符合台灣法規。

雍海指出，HUAWEI Mate 9，截至今年第三季，已創下1000萬台的全球銷售量，站穩頂級手機領先地位，而今日在台推出HUAWEI Mate 10、HUAWEI Mate 10 Pro以及PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 10三款機種，則搭載全球首款行動AI晶片 Kirin 970與新一代EMUI 8.0軟體，將打開人工智慧在行動終端的應用大門。

雍海表示，麒麟Kirin970處理器具有類神經網路學習能力，手機內建1億張圖片學習結果，可以辨識13種以上的不同物體和場景，還可針對文字做高倍數位變焦辨識功能、運動人物識別等，HUAWEI Mate 10 系列支持AI快速翻譯技術，隨拍即翻，未來還會開發在地化的app服務。

在AI雲端運算服務下，雍海指出，保證消費者個資不會外流，一定會符合、且滿足台灣法律規定，而這些規定且一定會經得起檢驗。