台南「街藝狂饗」明起升級登場 國際團隊共襄盛舉

2017街藝狂饗24日至26日在台南市水萍塭公園登場。（記者劉婉君攝）

2017-11-23 22:30

［記者劉婉君／台南報導］台南市2年前首度舉辦「街藝狂饗」全國街頭表演大賽，觀賞人潮擠爆海安路，今年「街藝狂饗」升級再現，明天上午9時30分開始，一連3天在南區水萍塭公園熱鬧展開，包括法國大型街頭劇場「表演特快車」等10組國際團隊，還有全台21組街頭藝人，將輪流登場，全部免費入場。週六、日2天重頭戲登場，法國「表演特快車」將帶來趣味的樂隊進擊大遊行及空中音樂會，同時帶給民眾地面與高空的震撼視聽感受。

2017街藝狂饗邀請義大利、美國、日本、泰國、西班牙、韓國等表演者來台獻技，明天早上9時30起跑後，將開放各校學生參訪體驗，晚上6時30分的開幕演出，各國團隊將進行大匯演，韓國速繪喜劇雙人組Croquiky Brothers將於現場完成互動創作，為開幕活動加碼演出。

美國喜劇魔術表演者Norm與泰國百變小丑ZIPPER，今天在記者會上小試身手，並分別前往漢家幼稚園及南紡購物中心演出，24日至26日還有日本療癒系氣球王子Syan、特技達人Syo、超吸睛小丑NUTS & SHANTI、TOPPO & G-NYO、韓國Croquiky Brothers、義大利Mr. Mustache鬍子先生、西班牙Thelmo Parole Promo等團隊帶來神乎其技的演出。

同時登場的還有「2017全國街頭表演大賽總決賽」，全台包括音樂類8組及綜合表演類13組好手同場競藝，將一同角逐總獎金34萬元。

其他還有創意市集、街頭互動展演等，文化局副局長周雅菁除了歡迎民眾到場同歡，也希望民眾能不吝給予精彩的表演者們打賞與掌聲。同時也呼籲民眾多多利用大眾運輸交通工具前往。相關詳情可上「2017街藝狂饗」主題網站查詢。

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