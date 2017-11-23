電競嘉年華邁入第四年 黃智仁：台灣電競環境越來越好

電腦玩家今晚陸續進場就位，根據最新統計，已有高達8成的玩家報到加入這場嘉年華。（讀者提供）

2017-11-23 22:02

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣電競界的盛事，同時也是亞洲最大電競嘉年華WirForce今天在台北花博爭豔館開幕，數十位知名實況主輪番與民眾同樂，更有上百位玩家帶著自己的專用電腦到場共襄盛舉。

國際奧會於日前確認電競為運動，未來有望成奧運正式項目，電競並將於2022年納入亞運正式比賽項目。而根據統計，台灣目前的電競族群約為173萬人，大概等同於一個台南市的人口，電競產業已成國內外各電競大廠競逐的大餅。

4Gamers創辦人暨執行長黃智仁表示，WirForce今年邁入第四屆，不但越來越盛大，而且也明顯感受到社會環境更加完整，16到35歲的gaming 世代也逐漸出現在社會大眾眼前。

隨著電競產業的發展，也將帶動相關產業的提升。黃智仁形容，電競帶動的產品升級就像是改車，玩家會依自己遊玩的遊戲與需求，選擇適合的電腦週邊設備，並逐步追求更好的遊戲體驗，也會帶動相關產業的成長。

他進一步指出，過去廠商與玩家的距離比較遠，因此開發的商品與玩家的需求是有落差的。不過這類的情況近幾年已逐漸改變，透過雙方的互動與理解，電競周邊商品更能滿足玩家的需求。

隨著Gaming世代出現，黃智仁也發現玩遊戲的模式逐漸在轉變，從過去的單一性轉變為融合性，不再固守單一主機而是採多元的遊玩模式。

這一兩年政府推動多項政策支持電競，電競選手出身的黃智仁認為，政府重視電競相關產業，加上政策推動與電競正名為「運動」，對於電競的發展而言都是正面的助益。黃智仁分析，一旦電競成為一個運動甚至是職業時，那麼電競選手的專業可以被更加重視，若是父母想投注心力培養小朋友成為選手，也會有正確而豐富的管道。