捐二手積木做公益 大手牽小手修補竹縣公設缺損

2017-11-23 20:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕玩玩具也能做公益！歲末感恩季，新竹豐邑喜來登飯店與新竹縣政府、竹北市公所合作，在耶誕節前號召民眾捐出家中的二手樂高積木，將邀請台灣首位樂高「認證大師」黃彥智，大手牽小手，一同為文化公園和六家、十興國小修補缺損，響應環保，也盼打造城市新創意熱點。

繼去年募集二手相機，捐贈新竹縣尖石後山學童，透過攝影紀錄家鄉風情，喜來登飯店今年推出「增色新竹Fix Hsinchu In Colors」公益活動，即日起到12月底，募集樂高二手磚，在明年春天展開公共設施的缺損修補行動。

活動顧問中醫師黃彥智說，利用樂高二手磚進行缺損修補，源自2007年的德國，後來引發其他國家響應；他台中大里老家是921大地震受災戶，也利用二手磚修補牆面缺損，不但產生動手做、再利用的意義，更意外創造出另一種視覺效果。

參與修補行動的宅媽科學玩具趣味館負責人曾政傑說，希望募集100公斤二手磚，除了在竹北市文化公園打造二手磚藝術裝置，也將帶領十興和六家國小學童，一起修補校園公設的缺損。

喜來登飯店說，12月以「耶誕夢想」為主題，規劃樂高創作大賽，還有樂高講座等系列活動；一樓大廳則邀請BenQ明基商展團隊，結合創新及樂高搭建耶誕樹。今天耶誕樹點燈儀式，新竹縣副縣長楊文科、教育處長劉明超和校長等人也出席參加。

活動資訊可上官網https://goo.gl/NrHmzQ查詢，喜來登飯店電話：（03）620-6000。

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