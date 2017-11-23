鄭文燦力挺「本土在地化」企業模式 也尊重桃機公司決定

桃園市長鄭文燦（右三）今天特別到桃園機場免稅商店參觀，也為員工加油打氣，現場熱情與免稅商店員工合照，也力挺「本土在地化」優質企業的模式。（記者姚介修攝）

2017-11-23 22:31

〔記者姚介修/桃園機場報導〕由於年底桃園機場免稅商店合約即將重新招標，外傳招標內容有為某些國外免稅商店業者「量身定做」、「內定」的傳言，桃園市長鄭文燦特別到機場參觀桃園機場免稅商店，當場嘉許為員工打氣，也肯定免稅商店對桃園機場的貢獻，並公開力挺「本土在地化」優質企業的模式。

鄭文燦指出，機場免稅商店除了本業營運的服務讓桃園機場公司多次拿到國際機場評比第一名的殊榮外，也斥資建設桃園機場免稅商店區域的建設與設施，讓旅客在桃園機場機場感受到機場的貼心與用心。

他也指出，免稅商店的招標案因為牽涉到公開招標，但是只要招標是公開透明，符合過去的慣例即可，他也希望機場商家多僱用在地員工，招標案他尊重交通部及桃園機場公司的決定，但他也希望讓機場公司與免稅商店能和桃園市成為「本土、在地伙伴」的關係。

桃園機場2家免稅店雇用超過4000名員工，有6成設籍在桃園市，員工看到鄭文燦到訪，紛紛喊「市長好、市長我愛你」，也要求與鄭文燦合照，鄭文燦不但一一回應免稅店員工的要求，也和他們握手致意、合照而且都來者不拒，彷彿小型掃街拜票之旅。

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