全台首座！中央大學崑曲博物館開館 特展秀珍貴館藏

2017-11-23 20:27

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣首座崑曲博物館「中央大學崑曲博物館」今天揭幕，由故宮南院設計團隊協助設計，館藏中大中文系特聘教授洪惟助數十年來蒐藏的上萬筆文獻、6000餘筆影音資料及有數百年歷史價值的崑曲珍品，資料完整度更勝中國蘇州的崑曲博物館，即起至明年2月10日規劃「中大崑曲藝術節」系列活動，希望在校園推廣「百劇之母」的魅力和文化底蘊。

座落中大文學院二館曲榭迴廊的「中央大學崑曲博物館」，前身為1992年成立的中大戲曲研究室，25年走來，歷史傳承幾經波折，誠屬不易；開幕式邀請前文建會主委郭為藩、中央研究院院士劉兆漢、前教育部長蔣偉寧、中大校長周景揚、桃園市政府文化局局長邱莊秀美、中央大學崑曲博物館主持人洪惟助、中大文學院院長李瑞騰共同主持。

為慶祝崑曲博物館開館，館藏最珍貴的文物，在開幕特展公開亮相。特展分為4個區域，「戲台風華」再現珍貴堂幔的舞台魅力；「鎮館之寶」館藏最珍貴的4套戲服盡收眼底，包括周傳瑛、俞振飛、韓世昌、尤彩雲等名家戲服，件件價值不菲；「名家墨寶」展示曲家藝人張充和等人珍貴書畫與抄本；「回顧與展望」穿越時光隧道，感受崑曲博物館的過去、現在和未來。

博物館的重要推手洪惟助，因父親喜愛崑曲，自幼耳濡目染，也對崑曲產生興趣，後來在中文系授課時，發現很多劇種都有人研究，唯獨崑曲沒有，但崑曲是中國戲劇史上的重要劇種之一，越劇、京劇等戲曲都向崑曲學習，因此他決定開始投入崑曲的研究，成立中大戲曲研究研究室後，也常到中國拜訪崑曲演員。

洪惟助說，崑曲在2001年被聯合國列為文化遺產後，中國也開始投入崑曲研究，但早期中國還沒什麼人研究崑曲，崑曲演員很寂寞，看到他都很開心，也捐贈很多文物讓他收藏。