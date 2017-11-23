30小時腦力激盪 中山大學推公共事務創意提案

2017-11-23 22:08

〔記者方志賢／高雄報導〕限時30小時，挑戰你的腦力極限！來自北中南11所大專院校的大學生，連續30小時不眠不休，限時提出公共事務政策，獲冠軍團隊打破民俗陣頭常給人負面印象，架設平台推出文創商品，且規劃「一日陣頭」體驗，讓民眾深入了解陣頭文化。

中山大學公共事務管理研究所舉辦「全國大專青年公共事務提案競賽」，今年主題為「九零後的文青食代」。參賽者在兩天一夜的活動中，限時提出「我的文化意涵」、「我的未來希望」及「我的飲食生活」3組公共事務政策提案。

參賽者無不卯足全力、挑燈夜戰，絞盡腦汁比拚創意。獲冠軍的團隊成員包括中山大學公事所學生李婕安、機電系碩士生林承毅、樹德科大行銷管理系黃筱芩、崑山科大公共關係暨廣告系蘇盈卉及成大企管系學生張奕凡。

團隊成員觀察到，陣頭是台灣具代表性民俗之一，因缺乏關注與傳承，有時淪為不良少年群聚的管道，常給人負面印象。

團隊提案架設「陣在發展」平台，推出八卦巧克力、臉譜手機殼、鼓桶爆米花等陣頭主題的文創商品，並規劃一年一度的陣頭文化祭典，以「一日陣頭」體驗活動，讓民眾參與互動，深入了解陣頭文化。

銀質獎則由青年組「銀澀世代」奪得，團隊提出「青銀共居模式」，同時改善青年居住問題和獨居老人問題，解決空屋率。銅質獎「誰幫屋頂戴綠帽」則為解決食安問題，結合綠建築，達到有機與休閒並重的飲食生活習慣。