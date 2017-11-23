日本自由行太夯 春節團費最高漲3000元

日本旅遊已是台灣人的最愛，由於機位搶手，今年春節期間團費，比上個春節上漲1500到3000元。（路透）

2017-11-23 20:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕不少民眾已經開始規劃年節出遊，根據品保協會昨公布的明年1到3月合理團費指出，最受國人喜愛的日本旅遊，因自由行旅客太多，導致團體機位有限，春節期間團費比上個春節上漲1500到3000元，南半球的紐澳地區因為航班減少，春節團費漲幅也高達1萬8000元。

日本冬季旅遊特色仍以戲雪、賞雪或滑雪為主，尤其近兩年除北海道以外，東北、北陸、輕井澤的滑雪度假村也是遊客首選，喜美旅行社協理林怡君表示，雖然日幣走跌，但自由行旅客增加，團體機位供給減少，加上日本當地餐宿不斷調漲，導致團費些微調漲。

而韓國則因為年輕族群居多，自由行大為盛行，團體旅遊買氣仍採取低價銷售，今年團費和去年同期相比，調降約2000~3000元。

歐洲線方面，旅遊特色以聖誕新年假期之後的歐洲折扣季、義大利威尼斯面具嘉年華、法國威尼斯嘉年華為主，鳳凰旅行社總經理陳慧真表示，由於歐洲過年行程餐食住宿都會調高規格，住宿也會安排五星級旅館，因此明年寒假春節期間團費比今年上漲1000到2000元。

由於南北半球季節相反，不少民眾也喜歡寒假期間到南半球避冬，鳳凰旅行社副總經理黃賢在表示，今年華航每週7班飛奧克蘭，3班飛基督城，比去年減少五班，導致南半球的紐澳寒假春節期間漲幅達1萬8000元；另外，中國多家航空大幅增班，當地飯店、遊覽車供不應求，也是漲價原因。

美加團費方面，今年美西及紐約為促進買氣紛紛調降團費，舉例來說，7天或8天的行程都比今年下滑1000~3000元。

旅客若想春節出國玩的省，也能考慮東南亞線，明年農曆年後，228以前，東南亞團多以工廠員工團及學生團居多。百威旅行社副總俞示芬表示，由於峇里島火山問題，影響旅客前往意願，因此團費下修3000到5000元。