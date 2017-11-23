擠下韓商 星巴克咖啡全台首家「摩登典藏吧台」搶進台北101

統一星巴克全台首家「摩登典藏吧台」（Starbucks Reserve Bar）今天搶進台北101地下一樓美食街，該門市設計採擷了台北101大樓最核心的竹節概念，特地找了285根、每根長達3公尺長的竹子妝點門市（圖由統一星巴克提供）

2017-11-23 20:49

〔記者楊雅民／台北報導〕擠下韓國品牌咖啡Cafe Lugo，統一星巴克全台首家「摩登典藏吧台」（Starbucks Reserve Bar）今天搶進台北101地下一樓美食街，預計明年此店型在全台可開出約6家。

該門市設計採擷了台北101大樓最核心的竹節概念，特地找了285根、每根長達3公尺長的竹子妝點門市；外圍圓柱則運用竹子壓模的清水模工法，做出3-5公分的立體壓紋，留下自然竹節的痕跡。

同時是全台唯一一間導入全系列頂級咖啡沖調設備的門市，有咖啡界勞斯萊斯之稱的Black Eagel黑鷹咖啡機、Chemex手沖壺、氮氣冷萃咖啡、虹吸式咖啡、手沖咖啡。

統一星巴克總經理徐光宇表示，Starbucks Reserve Bar店型目前在全球不到30家，星巴克目前在亞太地區總共有3000多家門市，未來希望有20%的門市開設典藏咖啡吧台的店型。

統一星巴克目前在全台有426家門市，400多家門市要開出80家典藏咖啡吧台的店型不容易，統一星巴克初期希望該型態的門市比重占3-4%，以500家店的規模估算，希望3年內能開出15-20家。

徐光宇並指出，摩登典藏吧台店型平均投資金額較一般門市高出2倍，咖啡豆也都是少量而珍貴的典藏咖啡豆，當然平均客單價也較一般門市來得高。