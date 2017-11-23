清境高空觀景步道 南投縣議員要求停止收費

清境高空觀景步道，南投縣議員林永鴻要求縣府停止收費。（記者張協昇攝）

2017-11-23 20:16

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣清境高空觀景步道，縣府向遊客收取10至50元不等清潔費，但議員林永鴻說，步道具保障遊客用路安全功能，非純屬遊憩設施，縣府應停止收費；議員賴燕雪則抨擊說，清境高空觀景步道全長1.8公里，興建總經費4950萬元，縣府卻要斥資6000萬元，蓋一條全長僅360公尺且看不到觀光效益的貓羅溪人行景觀橋，簡直是浪費公帑。

林永鴻今天在縣政總質詢指出，縣府當初以保障遊客用路安全為由，向交通部爭取3000多萬元補助經費，興建清境高空觀景步道，既然步道是交通安全所需，非純屬遊憩設施，縣府應停止收費；廖志城議員則建議縣府，從明年起，只要是縣民出示身分證，即可免費進入步道。

羅美玲議員則質疑，縣府興建貓羅溪人行景觀橋，有無做好生態及水流調查評估，否則可能形成水患。

縣長林明溱說，清境高空觀景步道兼具遊憩功能，酌收清潔費，主要是考慮清潔維護需要，以便永續經營。至於貓羅溪人行景觀橋，也是希望讓往來南投會展中心及沙雕文化園區的遊客更加安全、方便，帶動南投市觀光發展。他說，沙雕文化園區因為是第一年試辦，成效難免較不理想，正在規劃全新展品，讓民眾夜間也可觀賞沙雕，相信明年遊客就會更多。

縣府工務處指出，貓羅溪地質鬆軟，人行景觀橋部分橋墩基礎打入河底達32公尺深，原本通行設計採用樓梯連接堤防，施工經費4000多萬元，但縣長認為應採無障礙空間，讓輪椅與自行車也能夠順利上下橋，因此變更設計改為斜坡道，新增金額約2000萬元。