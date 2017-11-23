這社區本週續辦萬皇宮王爺喜事集 法拉利姐將現身炒話題

2017-11-23 21:53

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區喜樹社區繼今年10月「萬皇宮龜醮文化季暨喜事集文創市集」後，將於11月25日、26日兩天下午1點到6點續辦「萬皇宮王爺喜事集」，除推廣廟宇文化與在地美食、社區文創，並以「彩繪喜事集」為主題，舉辦全市性寫生比賽，市民老少分組參賽，網路報名十分熱烈。

廟方並預告「法拉利姐」張婷婷的小鮮肉餐車將於26日（週日）下午1點到場共襄盛舉，可望引爆話題。

喜樹萬皇宮王爺喜事集由南區區公所主辦、喜樹萬皇宮承辦，喜樹各里辦公室與社區發展協會、喜樹國小、南區樂齡學習中心及台南應用科技大學等單位熱情襄助，由達人導覽解說萬皇宮建築特色、引領遊客參拜三府千歲，而後穿梭喜樹老街巷弄，歡迎民眾上網路或現場報名參加導覽活動。

此外，在地麵粉酥、碗粿、絲瓜冰、香腸黑輪攤、鱔魚意麵等都是令人食指大動的美食，還有魚筆袋、魚包、蔬菜包、手工竹藝等在地文創產品也十分吸睛，這兩天下午3點到5點由喜樹國小南管社團小朋友表演南管演奏；每個整點時段在廟埕魔術、舞蹈表演，都值得遊客拭目以待。

彩繪喜事集寫生比賽時間分為25日、26日兩場，下午1點半開始報到、5點結束收件，以喜樹社區、萬皇宮前後殿及廟口埕四周景物為題材，歡迎學生、社會人士或跨代親人組隊參加，有優質攤商提供特色商品作為獎勵；或將完成作品上傳臉書，打卡闖關成功，即獲贈紀念品；或由親人將現場寫生照片上傳臉書，由粉絲投票選出前10名也給予獎勵，投稿照片將連同畫作一起展示。