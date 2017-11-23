這社區本週續辦萬皇宮王爺喜事集 法拉利姐將現身炒話題

2017-11-23 21:53

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區喜樹社區繼今年10月「萬皇宮龜醮文化季暨喜事集文創市集」後，將於11月25日、26日兩天下午1點到6點續辦「萬皇宮王爺喜事集」，除推廣廟宇文化與在地美食、社區文創，並以「彩繪喜事集」為主題，舉辦全市性寫生比賽，市民老少分組參賽，網路報名十分熱烈。

廟方並預告「法拉利姐」張婷婷的小鮮肉餐車將於26日（週日）下午1點到場共襄盛舉，可望引爆話題。

喜樹萬皇宮王爺喜事集由南區區公所主辦、喜樹萬皇宮承辦，喜樹各里辦公室與社區發展協會、喜樹國小、南區樂齡學習中心及台南應用科技大學等單位熱情襄助，由達人導覽解說萬皇宮建築特色、引領遊客參拜三府千歲，而後穿梭喜樹老街巷弄，歡迎民眾上網路或現場報名參加導覽活動。

此外，在地麵粉酥、碗粿、絲瓜冰、香腸黑輪攤、鱔魚意麵等都是令人食指大動的美食，還有魚筆袋、魚包、蔬菜包、手工竹藝等在地文創產品也十分吸睛，這兩天下午3點到5點由喜樹國小南管社團小朋友表演南管演奏；每個整點時段在廟埕魔術、舞蹈表演，都值得遊客拭目以待。

彩繪喜事集寫生比賽時間分為25日、26日兩場，下午1點半開始報到、5點結束收件，以喜樹社區、萬皇宮前後殿及廟口埕四周景物為題材，歡迎學生、社會人士或跨代親人組隊參加，有優質攤商提供特色商品作為獎勵；或將完成作品上傳臉書，打卡闖關成功，即獲贈紀念品；或由親人將現場寫生照片上傳臉書，由粉絲投票選出前10名也給予獎勵，投稿照片將連同畫作一起展示。

  • 南市南區喜樹萬皇宮臉書預告法拉利姐的小鮮肉餐車將於十一月二十六日下午一點抵達萬皇宮。（圖：萬皇宮提供）

    南市南區喜樹萬皇宮臉書預告法拉利姐的小鮮肉餐車將於十一月二十六日下午一點抵達萬皇宮。（圖：萬皇宮提供）